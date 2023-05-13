سرايا القدس تنعى شهيدها القائد إياد الحسني

نعت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الجمعة شهيدها القائد الكبير، إياد العبد الحسني “أبو أنس”- عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة مساء اليوم في غزة.

واستشهد القائد الحسني مساء الجمعة في قصف صهيوني غادر، استهدف عمارة سكنية في النصر غرب مدينة غزة.

من جهتها زفت كتائب القسام الشهيد القائد الحسني “أبو أنس” عضو المجلس العسكري وقائد العمليات في سرايا القدس، والمسؤول عن التنسيق بين قيادة القسام وسرايا القدس خلال معركة “ثأر الأحرار.

المصدر: فلسطين اليوم