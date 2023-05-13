أطقم الدفاع المدني تسيطر على حريق ناجم عن قصف الاحتلال لمنزل “أبو العطا” في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 04:08

أطقم الدفاع المدني تسيطر على حريق ناجم عن قصف الاحتلال لمنزل “أبو العطا” في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

منذ 1 ساعة 13 May، 2023
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