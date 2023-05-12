سرايا القدس تنعى القائد إياد الحسني مسؤول وحدة العمليات في عملية اغتيال بمدينة غزة

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الكبير إياد العبد الحسني “أبو أنس” عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة مساء اليوم في غزة.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب:” ننعى الشهيد القائد الكبير/ إياد العبد الحسني “أبو أنس” عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة مساء اليوم في غزة”.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر غارة صهيونية استهدفت شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الطواقم الطبية انتشلت شهيداً ونحو 15 إصابة جراء استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية بمنطقة النصر غرب مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن انتشال جثماني شهيدين ووصول 5 إصابات لمستشفى الشفاء جراء القصف الذي استهدف شقة سكنية غرب مدينة غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الرابع معركة “ثأر الأحرار” وإطلاق مئات الصواريخ تجاه القدس المحتلة وتل أبيب وروحوفوت وأسدود وعسقلان وغيرها، وعشرات المواقع والبلدات الصهيونية في غلاف غزة؛ ردًا على اغتيال قادة سرايا القدس والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

المصدر: سرايا القدس