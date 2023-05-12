السيد نصرالله : مع كل حادثة تحصل يتم اتهام حزب الله بتجارة الكبتاغون وكل ذلك كذب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 19:12

السيد نصرالله : مع كل حادثة تحصل يتم اتهام حزب الله بتجارة الكبتاغون وكل ذلك كذب

منذ 35 mins 12 May، 2023
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