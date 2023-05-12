مكتب الاعلام الحكومي في غزة: محطة توليد الكهرباء مهددة بالتوقف خلال الـ 72 ساعة بسبب عدم توافر امدادات الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 15:40

مكتب الاعلام الحكومي في غزة: محطة توليد الكهرباء مهددة بالتوقف خلال الـ 72 ساعة بسبب عدم توافر امدادات الوقود

منذ 1 ساعة 12 May، 2023
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