مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجزي “دير شرف” و”صرة” بنابلس بوابل من الرصاص وينسحبون بسلام – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 03:32

مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجزي “دير شرف” و”صرة” بنابلس بوابل من الرصاص وينسحبون بسلام

منذ 1 ساعة 12 May، 2023
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