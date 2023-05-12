نتنياهو يوعز باستمرار توجيه ضربات مكثفة ضد الجهاد الإسلامي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 12 2023 - 00:12

نتنياهو يوعز باستمرار توجيه ضربات مكثفة ضد الجهاد الإسلامي

منذ 32 mins 11 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة