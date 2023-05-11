اعلام العدو عن قائد الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال: العملية العسكرية يمكن أن تستمر بضعة أيام أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 22:32

اعلام العدو عن قائد الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال: العملية العسكرية يمكن أن تستمر بضعة أيام أخرى

منذ 21 mins 11 May، 2023
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