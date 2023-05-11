إعلام العدو: صفّارات الإنذار تدوّي في “حولون” و”ريشون لتسيون” جنوبي “تل أبيب” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 22:32
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سرايا القدس: استشهاد القائد أحمد أبو دقة جراء قصف الاحتلال لمبنى في خان يونس
الناطق باسم سرايا القدس: باغتيال قادتنا ومجاهدينا نزداد عزما على قتالكم والثأر منكم وسرايا القدس منظومة كاملة متكاملة
أبو حمزة: مصممون على صد العدوان ضمن عملية ثأر الأحرار ونؤكد عبر الميدان فشل سياسة الاغتيالات وجاهزون لتوسيع دائرة النار
كتائب المجاهدين: استشهاد القائد الميداني محمد دادر والشهيد حسين دلول أثناء قيامهما بواجبهما شرق حي الشجاعية
وزارة الصحة في غزة: 29 شهيدا و90 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: استشهاد المواطن غازي شهاب 66 عاما بعد إصابته برصاص الإحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم صباحا
المقاومة الفلسطينية تواصل استهداف مستوطنات العدو في غلاف غزة وعسقلان وأسدود وتل أبيب بصليات كثيفة من الصواريخ
سرايا القدس: سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين تقصفان اسدود وعسقلان برشقات صاروخية مكثفة ردا على العدوان
الجهاد الإسلامي: سرايا القدس وفت بوعدها وعهدها لدماء الشهداء القادة والنساء والأطفال وشعبنا يرفع رأسه بهذا الرد
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: لن تزيدنا الاغتيالات إلا قوة وثأرنا مستمر ويد المقاومة الثقيلة قادرة على إيلام العدو
جيش العدو: إطلاق أكثر من 803 صواريخ من غزة اجتاز 620 صاروخا منها الحدود مع قطاع غزة
جيش العدو الصهيوني: منطقة تل أبيب تعرضت لقصف صاروخي كثيف مساء الخميس
إعلام العدو: مقتل مستوطن وإصابة 13 بجراح بعضهم بحال الخطر جراء قصف استهدف مبنى في روحوفوت جنوب تل أبيب
إعلام العدو: إصابات في صفوف عناصر من الجيش بعد استهداف موقع كرم أبو سالم بصواريخ المقاومة
رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يعقد جلسة مشاورات أمنية بمشاركة وزير الحرب بعد القصف على رحوفوت
إعلام العدو: 15 مبنى وساحة داخل "إسرائيل" أصيبت بشكل مباشر بالقصف الصاروخي من قطاع غزة
إعلام العدو: تعليق الدراسة في رحوفوت وريشون لتسيون بعد تعرضهما لضربات صاروخية
قائد الجبهة الداخلية الصهيوني: المعركة قد تمتد لأيام وأطالب مواطنينا الإنصياع للأوامر
مراسل المنار: الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعت وسائل الإعلام من بث مشاهد الدمار الناتجة عن صواريخ المقاومة
بيان مصري أردني ألماني فرنسي: ندعو إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
الاتحاد الأوروبي: نحث على وقف شامل وفوري لإطلاق النار ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ
كتلة الوفاء للمقاومة تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتصدي لاعتداءاته
كتلة الوفاء للمقاومة: ينبغي للبنانيين انتهاز فرصة انفراج العلاقات البينية في المنطقة والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يلتقي السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في مقر إقامته في اليرزة
وزير الخارجية الإيراني: السعودية عيّنت سفيرها لدى طهران وسنقوم بخطوة مماثلة قريبا والعمل جار لإعادة فتح سفارتي البلدين
الجيش الباكستاني ينتشر في العاصمة إسلام اباد بعد يومين من التظاهرات الاحتجاجية على توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان
إنسحاب المرشح للانتخابات الرئاسية التركية (محرم انجه) من السباق الانتخابي لصالح المرشح المعارض (كمال كلشدار أوغلو)
وزير الحرب البريطاني بن والاس: المملكة المتحدة تقدم صواريخ ستورم شادو إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها بمواجهة وحشية روسيا
إعلام العدو: صفّارات الإنذار تدوّي في “حولون” و”ريشون لتسيون” جنوبي “تل أبيب”
منذ 1 ساعة
11 May، 2023
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حدث اليوم | لليوم الثالث.. تواصل العدوان على غزة والمقاومة تدك المستوطنات والمدن المحتلة بالصواريخ
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