الناطق باسم سرايا القدس: باغتيال قادتنا ومجاهدينا نزداد عزماً على قتالكم والثأر منكم وسرايا القدس منظومة كاملة متكاملة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 20:48

الناطق باسم سرايا القدس: باغتيال قادتنا ومجاهدينا نزداد عزماً على قتالكم والثأر منكم وسرايا القدس منظومة كاملة متكاملة

منذ 35 mins 11 May، 2023
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