مُسيّرة للاحتلال تستهدف منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 20:48

مُسيّرة للاحتلال تستهدف منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 46 mins 11 May، 2023
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