سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في سديروت – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 19:00

سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في سديروت

منذ 12 mins 11 May، 2023
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