إعلام العدو : صاروخ أطلق من غزة أصاب بشكل مباشر مبنى في روحوفوت جنوب تل أبيب وسقوط صواريخ وسط البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 18:58

إعلام العدو : صاروخ أطلق من غزة أصاب بشكل مباشر مبنى في روحوفوت جنوب تل أبيب وسقوط صواريخ وسط البلاد

منذ 40 mins 11 May، 2023
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