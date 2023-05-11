إعلام العدو : صاروخ أطلق من غزة أصاب بشكل مباشر مبنى في روحوفوت جنوب تل أبيب وسقوط صواريخ وسط البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 18:58
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استشهاد عضو المجلس العسكري وقائد القوة الصاروخية في سرايا القدس علي حسن غالي و2 من رفاقه باستهداف شقة في خان يونس
الجهاد الإسلامي: استشهاد قائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس لن يوقف إطلاق الصواريخ وقادرون على توسيع شعاع النار
سرايا القدس: استشهاد القائد أحمد أبو دقة جراء قصف الاحتلال لمبنى في خان يونس
الناطق باسم الجهاد الاسلامي: المعركة التي تقودها الغرفة المشتركة متواصلة وتفرض من خلالها قواعد الاشتباك مع العدو
الناطق باسم حركة حماس: المقاومة الفلسطينية موحدة ميدانيا ومدعومة شعبيا وتقود معركة ثأر الأحرار بكل حكمة واقتدار
وزارة الصحة في غزة: 28 شهيدا ونحو 88 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: استشهاد المواطن غازي شهاب 66 عاما بعد إصابته برصاص الإحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم صباحا
المقاومة الفلسطينية تواصل استهداف مستوطنات العدو في غلاف غزة بصليات من الصواريخ
إعلام العدو: إصابات في صفوف عناصر من الجيش بعد استهداف موقع كرم ابو سالم بصواريخ المقاومة
مصدر في الغرفة المشتركة: سياسة الاغتيال بقصف البنايات السكنية لن تمنح العدو نصرا والضربات القادمة ستكشف ضعفه وعجزه
وزير حرب العدو: أوعزت للجيش بتحضير سلسلة من العمليات الإضافية والحفاظ على الجهوزية لاحتمال توسيع نطاق إطلاق الصواريخ
إعلام العدو: سلاح البحرية الإسرائيلية يشارك حاليا في استهداف مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة
بيان مصري أردني ألماني فرنسي: ندعو إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
وزير الخارجية المصري سامح شكري: الجهود المصرية المبذولة لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم تنجح حتى اللحظة
الخارجية الإيرانية: ستبقى فلسطين صامدة رغم قساوة الصهاينة واستشهاد بعض قادتها لن يمنع المقاومة من الرد
جيش العدو يقرّ بإصابة أحد جنوده جراء إطلاق النار عليه خلال اقتحام مناطق في الضفة الغربية الليلة الماضية
الخارجية الإيرانية: فصائل المقاومة متحدة ومجهزة ولن يحقق العدو الصهيوني سوى الهزيمة
كتلة الوفاء للمقاومة تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتصدي لاعتداءاته
كتلة الوفاء للمقاومة: بنيغي للبنانيين انتهاز فرصة انفراج العلاقات البينية في المنطقة والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يلتقي السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في مقر إقامته في اليرزة
وزير الخارجية الإيراني: السعودية عيّنت سفيرها لدى طهران وسنقوم بخطوة مماثلة قريبا والعمل جار لإعادة فتح سفارتي البلدين
وزير الاقتصاد الإيراني يزور السعودية على رأس وفد اقتصادي للمشاركة في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية
الجيش الباكستاني ينتشر في العاصمة إسلام اباد بعد يومين من التظاهرات الاحتجاجية على توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان
إنسحاب المرشح للانتخابات الرئاسية التركية (محرم انجه) من السباق الانتخابي لصالح المرشح المعارض (كمال كلشدار أوغلو)
إعلام العدو : صاروخ أطلق من غزة أصاب بشكل مباشر مبنى في روحوفوت جنوب تل أبيب وسقوط صواريخ وسط البلاد
منذ 40 mins
11 May، 2023
عاجل
تل أبيب
روحوفوت
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