توقيف سوريَّين في البقاع والجنوب لانتمائهما الى تنظيم “داعش” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 17:06

توقيف سوريَّين في البقاع والجنوب لانتمائهما الى تنظيم “داعش”

منذ 8 mins 11 May، 2023
شعار الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:
“أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع السوري (خ.ح)، لنشاطه في مجال تمويل المجموعات المتطرفة التي وجدت سابقا في جرود بلدة عرسال لا سيما تنظيم “داعش الإرهابي” ولتواصله مع أبرز قادته.

كما أوقفت دورية أخرى في منطقة الجنوب السوري (م.ع)، لانتمائه إلى تنظيم “داعش الإرهابي” ومبايعته له، وقد خضع لدورات “شرعية” وأخرى عسكرية وأمنية. وكان من ضمن مهامه مراقبة الأشخاص الذين يخالفون قوانين التنظيم ليصار إلى محاسبتهم لاحقا، وخلال عام 2017 دخل الأراضي اللبنانية خلسة وأقام في عدد من المناطق اللبنانية. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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