مراسل المنار: شهيد و4 جرحى في الغارة التي استهدفت منزلا في بني سهيلا شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 17:06

مراسل المنار: شهيد و4 جرحى في الغارة التي استهدفت منزلا في بني سهيلا شرق خانيونس

منذ 24 mins 11 May، 2023
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