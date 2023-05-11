اعلام العدو| أضرار في وحدات استيطانية في مستعمرة اشكول جراء سقوط صواريخ المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 17:04

اعلام العدو| أضرار في وحدات استيطانية في مستعمرة اشكول جراء سقوط صواريخ المقاومة

منذ 43 mins 11 May، 2023
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