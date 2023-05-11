العدو يقصف وسط بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 17:04

العدو يقصف وسط بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 53 mins 11 May، 2023
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