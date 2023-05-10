اعلام العدو: إطلاق نار على حافلة مستوطنين بين جبل صبيح وحاجز زعترة جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 23:14

اعلام العدو: إطلاق نار على حافلة مستوطنين بين جبل صبيح وحاجز زعترة جنوب نابلس

منذ 32 mins 10 May، 2023
أخبار موقع المنار

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