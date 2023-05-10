المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 21:12
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المقاومة الفلسطينية تطلق عملية "ثأر الأحرار" رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس المجاهدين والشهداء
المقاومة الفلسطينية توجه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع وأهداف العدو ابتداء من غلاف غزة وحتى تل أبيب
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تؤكد أنها جاهزة لكل الخيارات وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه فإن أياماً سوداء في انتظاره
فصائل المقاومة: استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا هو خط أحمر سيدفع العدو ثمنه غالياً
المقاومة الفلسطينية تدك مناطق ريشون لتسيون وغوش دان ورامات غان وحولون وبين حنان وبات يام في عاصمة الكيان
تعطل حركة الملاحة في مطار بن غوريون وصواريخ المقاومة تطال قاعدة بالماخيم الجوية قرب تل أبيب وبيت شيمش قرب القدس المحتلة
المقاومة الفلسطينية تستهدف أسدود وعسقلان وسديروت ونتيفوت ومفلاسيم وزيكيم وياد مردخاي ونتيف هعسراه وإيرز ونير عام
إعلام العدو يقر بإطلاق المقاومة أكثر من 300 صاروخ تجاه المغتصبات ومناطق الإحتلال ووقوع أضرار في اشكول وسديروت
إعلام العدو: صاروخ كان متوجهاً نحو منطقة في تل أبيب اسقطته منظومة "مقلاع داوود" المخصصة للتصدي للصواريخ الباليستية
الإحتلال يستهدف مناطق شرق خانيونس وموقع حطين وأراض زراعية شرق جباليا وفي الزرقا وبيت لاهيا وبيت حانون وشرق مخيم البريج
الإحتلال يستهدف شارع الرضيع ومحيط أبراج العودة شمال قطاع غزة وهدفاً قرب شارع النفق وجوار جبل المنطار
سرايا القدس - كتيبة جنين: وحدة الساحات قائمة ولن ينجح العدو الصهيوني في فصل ساحة عن أخرى
الناطق بإسم حركة حماس حازم قاسم: رد الغرفة المشتركة جاء موحداً ومنسقاً وضمن ترتيبات ميدانية مشتركة بين كل الفصائل
وزير حرب الإحتلال يطلب تمديد فترة الإعلان عن "وضع خاص في الجبهة الداخلية" حتى مسافة 80 كلم عن قطاع غزة
اتصالات مكثفة من الوسطاء لمنع تصاعد الموقف إلى مواجهة مفتوحة والفصائل تؤكد أن الإحتلال بدأ العدوان وعليه تحمل النتائج
حركة حماس تعلن أن رئيسها اسماعيل هنية أبلغ الوسطاء أن المقاومة موحدة وعلى جهوزية دائمة للتعامل مع أي تمادٍ من الإحتلال
مراسل المنار: الكيان الصهيوني يسعى من خلال التهدئة حالياً لتسيير مسيرة الأعلام المقررة الأسبوع المقبل بالشكل المخطط له
استشهاد 21 فلسطينياً بينهم عدد من الأطفال اثر العدوان الصهيوني المستمر منذ صباح الثلاثاء
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تعلن استشهاد 4 من مجاهديها في وحدتي الصواريخ والمدفعية خلال تأديتهم الواجب
وزارة الصحة في غزة: استنفار كافة الفرق الطبية في جميع مستشفيات والقطاع الصحي يفتقد 40 % من الأدوية بسبب الحصار
اجتماع رباعي في موسكو بين وزراء خارجية ايران وروسيا وسوريا وتركيا دعا لإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين دمشق وانقرة
اجتماع موسكو الرباعي: التأكيد على تسهيل ضمان عودة السوريين النازحين إلى وطنهم الأم بشكل طوعي وآمن ومشرف
الرئيس بشار الأسد يتلقى دعوة رسمية من ملك السعودية للمشاركة بالقمة العربية الـ 32 المقرر انعقادها في الرياض في 19 أيار
المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية جديدة
منذ 10 mins
10 May، 2023
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