المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 21:12

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية جديدة

منذ 10 mins 10 May، 2023
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