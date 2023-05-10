رئيس حكومة الاحتلال يقول انه لا يمكن الحديث عن وقف اطلاق نار حاليا مع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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May 10 2023 - 21:12

رئيس حكومة الاحتلال يقول انه لا يمكن الحديث عن وقف اطلاق نار حاليا مع غزة

منذ 21 mins 10 May، 2023
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