إعلام العدو: “المجلس الأمني المصغر” سيجتمع مساء اليوم لمناقشة تطورات العدوان على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 19:02

إعلام العدو: “المجلس الأمني المصغر” سيجتمع مساء اليوم لمناقشة تطورات العدوان على غزة

منذ 25 mins 10 May، 2023
أخبار موقع المنار

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