الغرفة المشتركة للفصائل: استهداف المنازل والتغوّل على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو خطٌ أحمر سيواجه بكل قوة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 16:42
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مراسل المنار: سلسلة غارات إسرائيلية على عدد من مناطق قطاع غزة
مراسل المنار: قصف لجيش العدو لمراصد خالية للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة
إعلام العدو يقول إن جيش الإحتلال قد يضطر لمواصلة الهجمات ضد غزة لاستدراج المقاومة للرد وإنهاء حالة التوتر والترقب
إعلام العدو: سلطات مستوطنات غلاف غزة: 7000 مستوطن غادروا البلدات الحدودية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة
استشهاد شابّين فلسطينيين فجرا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدةَ قباطية غرب مدينة جنين
الجهاد الاسلامي تزف شهيديها المجاهدين اللذين ارتقيا إثر اشتباك مسلح مع جنود الإحتلال في بلدة قباطية بجنين
الجهاد الاسلامي: ليعلم العدو أن ردنا آت بما يوازي حجم جرائمه بحق شعبنا ومجاهدينا
الجهاد الاسلامي: نعزي عائلات الشهداء في جنين ونشيد بمقاتلينا الذين يواصلون ثأرهم لدماء القائد عز الدين ورفاقه
سرايا القدس _كتيبة جنين تزف الشهيدين أحمد عساف وراني قطنان اللذين ارتقيا خلال تصديهما لقوات الإحتلال في قباطية
سرايا القدس _كتيبة جنين: إن وحدة الساحات قائمة ولن ينجح العدو في فصل ساحة عن أخرى
الرئيس السوري بشار الأسد يتلقى دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية
بدء الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا في العاصمة الروسية موسكو
لافروف خلال الاجتماع الرباعي: نعول على تعاون وثيق لمكافحة الإرهاب
لافروف: نسعى إلى تكليف الخبراء لوضع خطة لتطبيع العلاقات السورية التركية قبل رفعها إلى رؤساء الدول
عبداللهيان من موسكو: الاجتماع الرباعي رسالة قوية مفادها أن تركيا وسوريا تركزان على الحل السياسي
المفتي قبلان: المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بفلسطين أسوأ إرهاب عالمي وأبشع جرائم إنسانية على الإطلاق
الوزير القرم: إذا لم تتوفر الأموال لقطاع الاتصالات لن نستطيع تأمين إستمراريته
باكستان: تظاهرات في مختلف المناطق احتجاجا على توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان
الرئيس الروسي يصدر مرسوما بانسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا
الغرفة المشتركة للفصائل: استهداف المنازل والتغوّل على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو خطٌ أحمر سيواجه بكل قوة
منذ 23 mins
10 May، 2023
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