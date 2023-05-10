الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اعلنت عن “تنفيذ عملية ثأر الأحرار بتوجيه ضربة صاروخية بمئات الصواريخ لمواقع ومغتصبات وأهداف العدو رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 10 2023 - 16:42

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اعلنت عن “تنفيذ عملية ثأر الأحرار بتوجيه ضربة صاروخية بمئات الصواريخ لمواقع ومغتصبات وأهداف العدو رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس

منذ 24 mins 10 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة