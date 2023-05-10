الطيران الحربي الصهيوني يواصل غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 16:42

الطيران الحربي الصهيوني يواصل غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة

منذ 53 mins 10 May، 2023
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