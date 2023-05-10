وزراة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر أمس إلى 17 شهيداً و37 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 16:42

وزراة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر أمس إلى 17 شهيداً و37 جريحاً

منذ 1 ساعة 10 May، 2023
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