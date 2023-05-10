سرايا القدس – كتيبة جنين: وحدة الساحات قائمة ولن ينجح العدو في فصل ساحة عن أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 11:24

سرايا القدس – كتيبة جنين: وحدة الساحات قائمة ولن ينجح العدو في فصل ساحة عن أخرى

منذ 15 mins 10 May، 2023
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المصدر: سرايا القدس

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