مواكبة| شهيدان فلسطينيان وإصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لبلدة قباطية في جنين

استشهد، فجر الأربعاء، شابان فلسطينيان وأصيب أخر برصاص قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات المتوغلة المعززة بالآليات العسكرية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإرتقاء شهيدين وإصابة شاب بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال الحارة الغربية في البلدة.

واستهدف مقاومون، بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة، الجيبات العسكرية “الإسرائيلية” ، حيث سمع دوي انفجارات في ارجاء قباطية.

وتداول مواطنون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور، يظهر توغل الآليات المصفحة للبلدة التي كانت تنادي بمكبرات الصوت بحظر التجول على المركبات.

وفي السياق، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، وبلدة طوباس، وطولكرم، وسط اندلاع مواجهات.

الجهاد الإسلامي

ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، شهداء بلدة قباطية، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال “الإسرائيلي” فجر اليوم الأربعاء، مؤكدة أن ارتقاء الشهداء يمثل إعلانًا بأن المقاومة لن تتوقف وأن حالة الاشتباك باقية وتتمدد يوماً بعد يوم.

وقال المتحدث الاعلامي باسم الحركة طارق سلمي: “إن مع ارتقاء كل شهيد يتعزز اصرار الشعب الفلسطيني على استمرار القتال والمواجهة دفاعاً عن حقه في هذه الأرض ودفاعاً عن وجوده الأزلي فيها”

المصدر: فلسطين اليوم