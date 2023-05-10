شهيدان فلسطينيان خلال اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني بلدة قباطية في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 10 2023 - 08:16

شهيدان فلسطينيان خلال اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني بلدة قباطية في جنين

منذ 19 mins 10 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة