قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين خلال اقتحام قرية كفر نعمة غرب رام الله فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 08:16

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين خلال اقتحام قرية كفر نعمة غرب رام الله فجر اليوم

منذ 23 mins 10 May، 2023
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