وقفات في المخيمات الفلسطينية في لبنان تنديدا بالعدوانية الاسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 02:28

وقفات في المخيمات الفلسطينية في لبنان تنديدا بالعدوانية الاسرائيلية

منذ 2 ساعة 10 May، 2023
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