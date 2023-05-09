إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات العدو الاسرائيلي خلال المواجهات المندلعة في بلدة بيت أمر بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 9 2023 - 23:58

إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات العدو الاسرائيلي خلال المواجهات المندلعة في بلدة بيت أمر بالضفة المحتلة

منذ 29 mins 9 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة