العدو الاسرائيلي يخلي قاعدة زيكيم العسكرية خشية من رد المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 9 2023 - 23:56

العدو الاسرائيلي يخلي قاعدة زيكيم العسكرية خشية من رد المقاومة

منذ 1 ساعة 9 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة