العدو الاسرائيلي يخلي قاعدة زيكيم العسكرية خشية من رد المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2023 - 23:56
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طائرات الاحتلال تغتال ثلاثة من قيادات حركة الجهاد الإسلامي بعد استهداف عدة منازل في غزة ورفح جنوب قطاع غزة
وزارة الصحة في قطاع غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 14 شهيدا بينهم 4 اطفال و 4 سيدات
حزب الله: قتل قادة المقاومة سيزيد أمتنا وعيا ووحدة ويجعلها أشد عزيمة وصلابة وتصميما على المضي بخيار المقاومة
حزب الله: غارات العدو الوحشية واستهداف المجاهدين والنساء والاطفال جريمة موصوفة تجسدت فيها كل معاني الغدر والارهاب
حزب الله: نعلن تضامننا الكامل مع الاخوة في الجهاد ونؤيد كل خيارات الحركة وفصائل المقاومة لردع العدو وحماية شعب فلسطين
الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة: نؤكد اننا سنكون عند إلتزامنا وواجبنا تجاه الشهداء وسنواجه العدوان بكل إقدام
عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: استهداف قيادات الجهاد الاسلامي استهداف لجميع فصائل المقاومة
حسام بدران: الاحتلال يعيش حالة رعب لادراكه ان جريمته لن تمر دون رد فلسطيني موحد
اسماعيل هنية: اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل فالعدو اخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته
نتنياهو: اصدرت تعليماتي بالتحضير لاغتيال القادة بالجهاد الاسلامي في غزة منذ الاسبوع الماضي
نتنياهو: اصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد لحملة عسكرية متعددة الجبهات واذا اضطررنا لذلك فسنقوم بها
نتنياهو يطلب من المستوطنين التحلي بالصبر والانصياع لاوامر الجيش الاسرائيلي
القناة 12 العبرية: الكابنيت أعطى نتنياهو وغالانت الضوء الاخضر لتنفيذ عمليات اضافية ضد الفلسطينيين
متحدث باسم السفارة الاميركية في كيان الاحتلال: نتابع التطورات والتزامنا بأمن "اسرائيل" ثابت
المكتب السياسي لانصار الله: ندعو كل الشعوب العربية والاسلامية لان تتحمل المسؤولية وتنهض لدعم المقاومة بكل الوسائل
رابطة علماء اليمن: نعلن تأييدنا لحركات المقاومة وما ستقوم به لمواجهة العدوان وندعو لتوحيد وتعزيز الساحات والطاقات
محمد عبد السلام: للمقاومة الحق ان تذهب في المواجهة الى اقصى حد حتى يدرك العدو انه حتما سيدفع الثمن
الخارجية اللبنانية: ندين العدوان على غزة ونابلس ونحذر من خطورة التصعيد وندعو لتحرك دولي لتفادي دوامة العنف
الخارجية السعودية: الرياض قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السورية دمشق
تركيا تعلن عن اجتماع بين وزير خارجيتها مولود جاويش اوغلو ونظيره السوري فيصل المقداد في موسكو الاربعاء
باكستان: تظاهرات في مختلف المناطق احتجاجا على توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان
العدو الاسرائيلي يخلي قاعدة زيكيم العسكرية خشية من رد المقاومة
منذ 1 ساعة
9 May، 2023
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