نتنياهو: وجهت الجيش بالاستعداد لحملة عسكرية متعددة الجبهات وإذا كنا بحاجة لها سنفعلها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2023 - 18:00

نتنياهو: وجهت الجيش بالاستعداد لحملة عسكرية متعددة الجبهات وإذا كنا بحاجة لها سنفعلها

منذ 39 mins 9 May، 2023
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