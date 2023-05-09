الجهاد الاسلامي: الرد الفلسطيني على المجزرة العدوانية لن يتأخر وسرايا القدس لن تتهاون أبدا أمام هذه الدماء الطاهرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 9 2023 - 10:22

الجهاد الاسلامي: الرد الفلسطيني على المجزرة العدوانية لن يتأخر وسرايا القدس لن تتهاون أبدا أمام هذه الدماء الطاهرة

منذ 58 mins 9 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة