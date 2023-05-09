الهلال الأحمر الفلسطيني: 6 إصابات برصاص الاحتلال وعشرات حالات الاختناق خلال اقتحام نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2023 - 10:22

الهلال الأحمر الفلسطيني: 6 إصابات برصاص الاحتلال وعشرات حالات الاختناق خلال اقتحام نابلس

منذ 1 ساعة 9 May، 2023
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