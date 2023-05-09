مصدر دبلوماسي سعودي لوكالة فرانس برس: لم تحرز مفاوضات جدّة بين الطرفين المتحاربين في السودان تقدما كبيرا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2023 - 00:26

مصدر دبلوماسي سعودي لوكالة فرانس برس: لم تحرز مفاوضات جدّة بين الطرفين المتحاربين في السودان تقدما كبيرا

منذ 2 ساعة 8 May، 2023
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