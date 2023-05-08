تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين في بعلبك وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2023 - 19:42

تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين في بعلبك وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

منذ 3 ساعة 8 May، 2023
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لبنان

اعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني انه “بتاريخ 7 / 5 / 2023، ولدى توافر معلومات عن وجود سيارات تقوم بأعمال مشبوهة في منطقة تل الأبيض – بعلبك، نفذت قوة من الجيش تدابير أمنية في المنطقة حيث تعرضت لإطلاق نار من مسلحين فردَّ العسكريون على مصادر النيران بالمثل ما أدى الى إصابة أحد المواطنين وعسكريَّين اثنين بجروح طفيفة، نُقلوا على أثرها الى أحد المستشفيات للمعالجة.

وأوقفت القوة المطلوب (ع.إ.) من الجنسية السورية للاشتباه بمشاركته في إطلاق النار على الدورية، وضبط في حوزته سلاح حربي نوع كلاشنكوف وكمية من حشيشة الكيف والذخائر الحربية، كما ضبطت سيارة رباعية الدفع نوع تاهو وعثرت داخلها على: سلاح حربي نوع ب ك س، وسلاحين حربيين نوع كلاشنكوف، و3 قذائف أر بي جي، بالإضافة إلى كمية من الذخائر الحربية. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

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