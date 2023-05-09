سرايا القدس تنعى شهداءها القادة جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2023 - 10:22

سرايا القدس تنعى شهداءها القادة جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين

منذ 2 ساعة 9 May، 2023
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