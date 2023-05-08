تقرير مصور | السودان.. مفاوضات في جدة على وقع الاشتباكات

لا يتبدل المشهد في السودان بهدنةٍ أو من دونها.. فأعمدة الدخان وأصوات رشقات القذائف، ما زالت تسمع وتُرى في العاصمة الخرطوم وفي أنحاء متفرق من البلاد، بالرغم من إعلان قوات الدعم السريع تمديد الهدنة لاثنتين وسبعين ساعة إضافية استجابة للوساطة الأميركية السعودية.

وعلى وقع عمليات الكر والفر، يتواصل الحراك الدبلوماسي خارج حدود السودان، إذ أعلنت أثيوبيا الدخول في وساطة لحل النزاع بين الأطراف المتقاتلة، في حين قال السفير السوداني في أثيوبيا إنَّ الجيش مستعدٌ لوقف القتال بعد إلقاء قوات الدعم السريع بسلاحها.

مفاوضات في جدة

وفي جدة، محادثاتٌ بين طرفي الصرع في السودان لتثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

المصدر: قناة المنار