حزب الاتحاد: لإصلاح الخلل في نظام الجامعة العربية وبنيتها وتوجهاتها الوحدوية

رأى المكتب الإعلامي لحزب “الاتحاد” في بيان له الاثنين ان “قرار مجلس وزراء جامعة الدول العربية، باستعادة سوريا مقعدها في الجامعة هو صحوة عربية لأهمية سوريا في العمل العربي”، وتابع ان “غياب سوريا واستبعادها في الفترة السابقة أربك التضامن العربي وفتح ثغرات كبيرة في العمل العربي، تسلل منها دعاة التطبيع والبيت الابراهيمي الذي كان من الممكن أن يجعل الأمة في حال ضياع وانقسام أمام عدوها التاريخي”.

واعتبر البيان أن “هذه الصحوة هي عودة العرب إلى ثوابت سوريا القومية”، واضاف “قد كشف هذا القرار الخلل الكبير في نظام الجامعة العربية وبنيتها وتوجهاتها الوحدوية، التي لا بد من إصلاحها لإنجاز عمل عربي حقيقي يصب في مصلحة الأمة وقضاياها المصيرية وفي طليعتها قضية فلسطين والتضامن العربي وقيام نظام اقتصادي موحد يضع حدا لنهب الغرب ثروات الأمة والتلاعب في مصيرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام