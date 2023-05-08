مصادر فلسطينية : مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال المقتحمة لمنطقة الضاحية بنابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2023 - 02:44
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استشهاد الشاب ديار عمري برصاص مستوطن في قرية صندلة بالداخل الفلسطيني المحتل
إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد مقاومين وإصابة ثالث خلال التصدي لقوة صهيونية خاصة اقتحمت مخيم نور شمس وسط طولكرم
جيش الاحتلال: قواتنا اغتالت في طولكرم منفذي عملية إطلاق النار على مستوطنة "إفني حيتفس" قبل 4 أيام
إعلان الإضراب الشامل في طولكرم تنديدًا بجريمة الاحتلال باغتيال الشهيدين المشتبكين حمزة خريوش وسامر الشافعي
كتائب شهداء الأقصى: نزف شهيدينا سامر الشافعي وحمزة خريوش منفذ عملية "إفني حيفتس" ونؤكّد أن الاحتلال سيدفع ثمنًا باهظًا
حركة الجهاد الإسلامي: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة طولكرم ونؤكّد بأن رد المقاومة والشعب الفلسطيني قادم
حركة حماس: جريمة الاحتلال في مخيم نور شمس لن تمر دون رد من شعبنا ومقاومته وسنستمر في معركة الحرية والدفاع عن المقدسات
لجان المقاومة الشعبية: نؤكّد أن دماء الشهداء ستزيد من لهيب الثورة والانتفاضة المشتعلة على امتداد أرض فلسطين
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: جريمة الاحتلال في طولكرم لن تمر دون رد وشعبنا مصمم على مواصلة المقاومة بكل الأشكال
حركة فتح الانتفاضة: نؤكد أن استمرار شلال الدم في كل الساحات سيزيد من تمسك شعبنا بمقاومته والثأر قادم على طريق التحرير
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يبدأ زيارة إلى بغداد ويلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
الوزير فياض يؤكّد على ضرورة تأمين كميات إضافية من النفط العراقي للبنان والسوداني يبدي تجاوبًا مع هذا المطلب
مسؤولو العمل البلدي في حزب الله وحركة أمل يؤكّدون أن ملف النزوح السوري حساس ولا يمكن معالجته إلا عبر الأطر السياسية
مسؤولو العمل البلدي في حزب الله وحركة أمل يدعون البلديات إلى الالتزام بقرارات وزارة الداخلية في ما خص النازحين السوريين
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يستقبل السفير السعودي: الحلول المستدامة تأتي من داخل لبنان وليس من خارجه
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان عبر تويتر: النازحون سيعودون وسوريا وإعادة الإعمار فيها ستكون بالانتظار
الرئيس الإيراني في مقابلة مع وكالة سانا والقناة السورية: سنبقى إلى جانب سوريا ونثق بأن النصر سيكون حليفها في النهاية
السيد ابراهيم رئيسي: الحل لمخاوف دول جوار سوريا هو عودة كل الأراضي السورية لسيادة الدولة
استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للأسبوع الرابع والدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة بحري
بدء محادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول إنهاء القتال بينهما في مدينة جدة السعودية
قائد قوات الدعم السريع محمد حميدتي يرحب بالبيان الأميركي السعودي ويشيد بالجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار
حميدتي: متمسكون بموقفنا الثابت بضرورة وصول حكومة انتقالية مدنية في السودان تؤسس إلى تحول ديمقراطي
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتراكات إلى 479 قتيلا و2518 مصابا
إصابة زعيم حزب "روسيا العدالة" زاخار بريلبين بانفجار استهدف سيارته والخارجية الروسية تتهم واشنطن والناتو بالضلوع بالحادث
الخارجية الروسية: مسؤولية محاولة اغتيال السياسي الروسي بريلبين لا تتحملها أوكرانيا وحدها وإنما داعميها الغربيين أيضاً
تنصيب تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا خلفًا لوالدته الملكة إليزابيت بمراسم رسمية وشعبية في العاصمة لندن
الجيش الأميركي: تحطم مقاتلة من طراز إف-16 خلال مهمة تدريبية جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيول
مصادر فلسطينية : مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال المقتحمة لمنطقة الضاحية بنابلس
منذ 51 mins
8 May، 2023
نابلس
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