مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تقتحم منطقة كفر قلّيل جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2023 - 02:36

مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تقتحم منطقة كفر قلّيل جنوب نابلس

منذ 51 mins 8 May، 2023
أخبار موقع المنار

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