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May 6 2023 - 19:56

تزايد عدد الاصابات بالجدري في شمال لبنان

منذ 2 ساعة 6 May، 2023
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة - لبنان

في الشمال يتزايد عدد الاصابات بمرض الجدري بالتزامن مع دعوات للوقاية واعطاء اللقاحات.

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