3 إصابات باشتباكات مُسلحة عنيفة مع قوات العدو الاسرائيلي في مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2023 - 09:38
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وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد مقاومين وإصابة ثالث خلال التصدي لقوة صهيونية خاصة اقتحمت مخيم نور شمس وسط طولكرم
فصائل العمل الوطني في طولكرم تعلن الإضراب العام حدادًا على المقاومين الشهيدين سامر الشافعي وحمزة خريوش
كتيبة طولكرم ـ كتائب شهداء الأقصى: الرد على اغتيال شهيدي طولكرم سيكون بما يليق بهما وسيدفع المحتل ثمنًا باهظًا
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: جريمة الاحتلال في طولكرم لن تمر من دون رد وشعبنا مصمم على مواصلة المقاومة بكل الأشكال
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر تويتر: أكدنا مرارًا على المقاربة الإيجابية بطرح اسم مرشح للرئاسة
الشيخ قاسم: أصبحت الأمور واضحة أكثر محليًا وإقليميًا ولا ينفع الاستمرار بالمقاربة السلبية برفض الآخر دون تقديم البديل
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يزور رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ويبحث معه الشؤون الداخلية والملف الرئاسي
بو صعب: اللقاء كان إيجابيًا وهناك انفتاح للتواصل والحوار والتفاهم لدى الوزير فرنجية
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: موسكو ستستضيف اجتماعًا رباعيًا حول سوريا في 10 أيار/مايو الجاري
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: عملياتنا العسكرية ما وراء الحدود لم تنته بعد ونحن ننتظر الوقت المناسب فقط
وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يصلان إلى مدينة جدة السعودية لبدء مفاوضات حول إنهاء القتال بينهما
واشنطن والرياض تحضان في بيان مشترك الجيش السوداني والدعم السريع على الانخراط الجاد في محادثات جدة لإنهاء النزاع بينهما
وصول طائرة قطرية تحمل 40 طنًا من المساعدات الغذائية إلى مطار بورتسودان شرق السودان
برنامج الأغذية العالمي يحذّر من أن يعاني 19 مليون شخص في السودان فقدانًا حادًا في الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة
وزير الأمن الداخلي الأميركي يؤكّد أن الحدود مع المكسيك لن تصبح مفتوحة قبل اتخاذ إجراءات لتفادي تدفق المهاجرين
الرئيس الأميركي جو بايدن يقول إن تقدمه في السن أكسبه مقدارًا كبيرًا من الحكمة وجعله يعرف أكثر من غالبية الناس
أكثر من 170 قتيلًا نتيجة فيضانات ضربت إقليم جنوب كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية
3 إصابات باشتباكات مُسلحة عنيفة مع قوات العدو الاسرائيلي في مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة
منذ 1 ساعة
6 May، 2023
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