3 إصابات باشتباكات مُسلحة عنيفة مع قوات العدو الاسرائيلي في مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2023 - 09:38

3 إصابات باشتباكات مُسلحة عنيفة مع قوات العدو الاسرائيلي في مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة

منذ 1 ساعة 6 May، 2023
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