المسيرة نت: ارتفع عدد ضحايا الاعتداءات السعودية خلال الساعات الماضية على مديرية شدا الحدودية إلى شهيد و7 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2023 - 00:12

المسيرة نت: ارتفع عدد ضحايا الاعتداءات السعودية خلال الساعات الماضية على مديرية شدا الحدودية إلى شهيد و7 جرحى

منذ 2 ساعة 5 May، 2023
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