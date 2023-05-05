بايدن يتهم خصومه الجمهوريين ب”ارتهان اقتصاد البلاد” برفضهم الموافقة على رفع سقف المديونية العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2023 - 22:06

بايدن يتهم خصومه الجمهوريين ب”ارتهان اقتصاد البلاد” برفضهم الموافقة على رفع سقف المديونية العامة

منذ 11 mins 5 May، 2023
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