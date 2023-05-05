“منظمة الصحة العالمية”: كورونا لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إنّ جائحة كوفيد-19 التي أودت خلال أكثر من ثلاث سنوات بأرواح “20 مليون شخص على الأقلّ” وأثارت فوضى اقتصادية لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.

واعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ كوفيد-19 بات تحت سيطرة كافية لكي يتم رفع حالة الإنذار القصوى المرتبطة به .

وكانت المنظمة أعلنت أعلى مستوى إنذار في 30 كانون الثاني/يناير 2020 .

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في الآونة الأخيرة أن “الفيروس يستمر في التحور ولا يزال قادرا على التسبب بموجات جديدة من الإصابات والوفيات”.

المصدر: ا ف ب