المفتي قبلان: المطلوب إنقاذ لبنان والوصول الى تسوية رئاسية

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان إن “البلد يخضع لأسوأ نوع من الحروب المالية والنقدية والسياسية والاقتصادية بقيادة الغرب وعلى رأسهم واشنطن، وذلك وسط أسوأ انقسام سياسي وإصرار لدى البعض على منع أي تسوية رئاسية بخلفية لعبة مقامرة قذرة”، وتابع “الأخطر منه ما سمعناه مؤخرا عن طلب أممي يطالب الأمن العام بإعطاء أكثر من مليون و600 ألف نازح حق الإقامة والعمل والتعليم وتثبيتهم كلاجئين”.

ودعا المفتي قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت “القوى السياسية للوصول الى تسوية رئاسية لننتهي من كوما الحكومة الفاشلة وبعض القوى السياسية التي تريد دفن لبنان بالفراغ والنزوح والفلتان والمتاريس”، وأكد على “ضرورة أن يتذكر المعنيون أن لبنان دولة وشعب ومؤسسات وليس مجرد بحر من غاز والمطلوب إنقاذ لبنان الكيان لا التعامل مع لبنان كبقرة غاز حلوب”.

وأشار المفتي قبلان الى أن “البلد في المنطقة المعتمة جدا وقرار التعطيل السياسي موجود هنا بالداخل ولصالح الأميركي والعين على القطار السعودي الإيراني، وفرصة السيادة موجودة في مجلس النواب، إلا أننا نخشى ممن يعتقد أن السيادة جريمة وسوق للبيع والشراء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام