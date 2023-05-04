لجنة الاسير سكاف: لدعم الاسرى في سجون العدو.. والمقاومة ستحقق الإنتصار الكبير

قدم وفد من لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف، التعازي لـ”حركة الجهاد الإسلامي” في مكتبها في مخيم البداوي شمال لبنان، باستشهاد القيادي في الحركة الشيخ الشهيد خضر عدنان داخل سجون العدو، وكان في استقبال الوفد المسؤول السياسي للجهاد بسام موعد و أعضاء من الحركة.

وتوجه أمين سر اللجنة جمال سكاف “بأحر التعازي والتبريكات إلى الإخوة في قيادة حركة الجهاد الإسلامي وإلى عائلة الشهيد خضر عدنان وعموم الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة”، وأكد أن “خضر عدنان هو رمز من رموز التضحية والمقاومة الذين بفضلهم سنحقق الإنتصار الكبير على العدو”، وشدد على “البقاء الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله حتى التحرير الكامل لفلسطين والمقدسات”، ورأى انه “من الواجب على كل حر و شريف أن يساند الأسرى في سجون العدو، لأن حريتهم واجب وطني علينا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام