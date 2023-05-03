السيد رئيسي: الجمهورية الاسلامية الايرانية كما وقفت معكم في الايام الصعبة ستقف الى جانبكم في فترة اعمار سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2023 - 20:36
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الرئيس الإيراني يصل إلى دمشق على رأس وفد وزاري كبير في زيارة استراتيجية بأبعاد إقليمية ودولية ويلتقي الرئيس السوري
الرئيسان الإيراني والسوري يوقعان مذكرة تفاهم لخطة تعاون شامل استراتيجي طويل الأمد بين البلدين في المجالات كافة
السيد رئيسي للرئيس الأسد: العالم بأجمعه يشيد بالمقاومة التي أظهرتموها وسوريا اجتازت مصاعب كبيرة وحققت الإنتصار
السيد رئيسي: العلاقات بين البلدين لم ولن تتأثر بالتغييرات السياسية والنظام العالمي الحالي يصب في مصلحة جبهة المقاومة
الرئيس الأسد: رؤيتنا مستندة إلى أسس ثابتة والأهم إلى مصالح الشعوب وايران قدمت الدماء وهذا أغلى ما يمكن أن يقدمه الإنسان
الأسد: سوريا وايران لم تقامرا بالسياسة ولم تضعا مصير شعوبنا بيد الأجانب وزيارتكم تنطلق من عمق العلاقات التي تتقدم بثبات
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تؤكد أن قصف مواقع المقاومة في غزة محاولات فاشلة لن تثني المقاومة عن القيام بمسؤولياتها
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يتصل بزوجة الشهيد الشيخ خضر عدنان: فخورون بالمسيرة المظفرة للشهيد وصموده وانتصاراته
وفد من حماس برئاسة موسى أبو مرزوق يبحث في موسكو مع ميخائيل بوغدانوف التصعيد الصهيوني في الأراضي المحتلة
الكرملين: القوات الروسية تعطل طائرتين مسيرتين حاولتا الهجوم على الكرملين ونحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين
رئيس مجلس الدوما الروسي: العمل الإرهابي ضد الرئيس بوتين هو هجوم على روسيا ويجب تصنيف نظام كييف النازي كمنظمة إرهابية
مسؤول أمريكي يقول إن بلاده تعمل على التحقق من صحة الاتهامات الروسية لأوكرانيا بمحاولة قتل بوتين عبر استهداف الكرملين
الليكود يهاجم "إيتمار بن غفير" بسبب تغيبه عن جلسات الكنيست احتجاجا على "الرد الباهت" ضد غزة ويدعوه للإنسحاب من الحكومة
القيادة المركزية الأميركية تقول إنها استهدفت قياديا في تنظيم القاعدة في شمال غربي سوريا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل
السيد رئيسي: الجمهورية الاسلامية الايرانية كما وقفت معكم في الايام الصعبة ستقف الى جانبكم في فترة اعمار سوريا
منذ 50 mins
3 May، 2023
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السيد رئيسي: العلاقات مع سوريا علاقة قلبية بين الشعبين واستراتيجية بين الحكومتين وهذه العلاقات العميقة لا يمكن فصلها
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