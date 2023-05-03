السيد رئيسي: الجمهورية الاسلامية الايرانية كما وقفت معكم في الايام الصعبة ستقف الى جانبكم في فترة اعمار سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2023 - 20:36

السيد رئيسي: الجمهورية الاسلامية الايرانية كما وقفت معكم في الايام الصعبة ستقف الى جانبكم في فترة اعمار سوريا

منذ 50 mins 3 May، 2023
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